Unter dem Arbeitstitel „Bright Wheels“ hat BrightSign Solutions Architect John Aarnio eine smarte Demo-Lösung auf Digital Signage-Basis für Fahrzeugvorführungen entwickelt. Die Reifen am realen Vorführwagen können von der Bremse über die Felge bis zur Radkappe einfach digital verändert werden. Dazu wurde ein rundes Display von Sharp/NEC als Radkappe verbaut.

Der Content, in diesem Fall also das Rad-Design, kann via App verändert werden. Auch das Aussehen bei Fahrt kann so simuliert werden. Smarter Einsatz von Displays im Bereich Automotive.