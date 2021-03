TransMedics mit Hauptsitz in Andover, Massachusetts, ist einer der weltweit führenden Unternehmen in der Beurteilung von Spenderorganen für die Transplantation sowie deren heiklem Transport. Das Unternehmen hat verschiedene Technologien entwickelt, um die Organqualität zu erhalten, die Lebensfähigkeit von Organen vor der Transplantation zu beurteilen und auch potenziell die Nutzung von Spenderorganen für die Behandlung von Herz-, Lungen- und Leberversagen im Endstadium zu erhöhen. Damit diese lebensrettenden Technologien weltweit eingesetzt werden können, bietet das Unternehmen Transplantationschirurgen Schulungen und Lehrgänge an. Dafür müssen die Ärzte normalerweise extra zum TransMedics-Sitz reisen – in Zeiten der Pandemie und Reisebeschränkungen kein leichtes.

Um das Problem anzugehen beauftragte das Medizintechnikunternehmen X2O Media mit der Integration einer passenden Collaboration-Lösung, die daraufhin mit Partner IMT Global den „X2O Collaboration Room“ entwickelte – eine immersive virtuelle Trainingsumgebung mit modernster Konferenztechnik. Der Raum ist eine Mischung aus modernem Lehrsaal, TV-Studio und Meetingraum.

Im Gegensatz zur simplen Webkonferenz vom Schreibtisch aus bietet der Collaboration Room genügend Platz, um etwa medizinisches Gerät zu präsentieren. In den Rängen kann Live-Publikum an den Kursen teilnehmen. Auf Displays über den Sitzplätzen werden die virtuellen Teilnehmer eingeblendet. Gefilmt wird mit hochauflösenden festen sowie mobilen Kameras, um in Details zoomen zu können. Gegenüber der Schaufläche steht dem Präsentierendem zudem ein weiteres Display als Teleprompter zur Verfügung. Die immersive Umgebung unterstützt künftig die klinische Fernausbildung bei TransMedics und die Entwicklung des „TransMedics Organ Care Systems“, mit dem Organe aufbewahrt und transportiert werden können.

„Unser Collaboration Room für TransMedics ist ein ideales Beispiel dafür, wie strategisch eingesetzte Collaboration-Lösungen aktives Lernen unterstützen und echte Mehrwerte bieten können. Im Gegensatz zu typischen Videokonferenzen lässt der Raum dank mehreren Kameras den Teilnehmern die Freiheit, ihre bevorzugte Ansicht des medizinischen Geräts zu wählen, was natürlich auch bei Teilnehmern für mehr Interesse sorgt. Wir sind begeistert, mit unserer Technologie so wichtige Arbeit wie die Schulung von Ärzten zur Transplantationsforschung und den Austausch mit der medizinischen Gemeinschaft zu unterstützen“, sagt Mansour Brek, Präsident von X2O Media.