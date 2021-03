Samsung hat gleich eine ganze Reihe neuer Monitore für den Schreibtisch Zuhause oder im Büro vorgestellt. Das Flagschiff stellt dabei der S6U in 34″, der Anfang April auf den Markt kommt. Der extragroße Monitor setzt auf ein Curved Design, was nicht nur im Gaming-Bereich beliebt ist, sondern auch im Arbeitsumfeld Vorteile bietet. So kann man dank der Größe mehrere Fenster im Blick behalten und schnell zwischen ihnen wechseln.

Das Curved Panel hat einen 1.000R Wölbungsradius und eine Ultra-WQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel). Er verfügt außerdem über ein hohes Kontrastverhältnis von 4.000:1, eine maximale Helligkeit von 300 cd/m2 sowie HDR10. Die Bildwiederholrate liegt bei 100 Hz, die Reaktionszeit bei 5 ms. Das reicht zwar nicht für High End Gaming-Enthusiasten, aber definitiv fürs Büro und auch eine Spielrunde nach Feierabend. Weitere Funktionen wie der Eye Saver Mode, der blaue Lichtemissionen reduziert, und die Flicker Free Technologie zur Reduzierung von störendem Bildschirmflimmern sind ebenfalls mit an Bord.

„Die vergangenen Monate haben unsere Arbeitswelt enorm flexibilisiert, so dass das Arbeiten in den eigenen vier Wänden vermutlich auch in Zukunft keine Ausnahme mehr sein wird“, sagt Michael Vorberger, Head of B2B & B2C Sales, Professional Display Solutions & Consumer Displays bei Samsung Electronics GmbH. „Die Konsequenz ist, dass viele unserer Kunden Geräte nachfragen, die sie sowohl in ihrem Arbeitsalltag im Homeoffice als auch für Spaß und Entspannung nach Feierabend nutzen können. Diesen Trend zur hybriden Nutzung wollen wir mit einer großen Bandbreite an multifunktionalen Monitoren wie dem S6U in 34″ bedienen.“

Externe Geräte wie kompatible Laptops und PCs können über den DisplayPort oder einen HDMI-Anschluss mit dem Monitor verbunden werden. Darüber hinaus stehen drei USB-Schnittstellen sowie ein USB-C-Port zur Verfügung, über den Notebooks, Smartphones und andere Endgeräte angeschlossen und parallel mit bis zu 90 Watt geladen werden können. Ebenfalls integriert ist ein LAN-Anschluss.

Passende Modelle für unterschiedliche Ansprüche

Die kleinere Modelle der S6U-Reihe in 24″, 27″ und 32″ kommen dagegen im Flat Design mit QHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel). Sie besitzen ebenfalls alle Standard-Anschlüsse wie DisplayPort und HDMI als auch eine USB-C-Schnittstelle und einen LAN-Port. Wer diese nicht braucht, kann auf die S6-Reihe in den gleichen Größen zurückgreifen. Die Monitore bieten FreeSync für eine flüssige Bilddarstellung sowie die Eco Saving Plus Technologie. Diese reduziert automatisch die Bildschirmhelligkeit in schwarzen Bereichen, um Energie zu sparen. Über den Off Timer Plus schaltet sich der Monitor außerdem zu einer voreingestellten Uhrzeit oder nach einer gewissen Zeit automatisch aus.

Darüber hinaus bringt Samsung mit der S8-Reihe in 27″ und 32″ sowie dem S8U in 27″ neue Samsung Business-Monitore mit einem UHD-Panel (3.840 x 2.160 Pixel) auf den Markt. Wie die S6U-Reihe bietet der S8U eine USB-C-Schnittstelle mit 90 Watt Ladestärke. Alle Modelle zeichnet ein minimalistisches fast rahmenloses Design mit schlankem Metallfuß aus. Für eine körpergerechte Arbeitsumgebung – egal ob im Homeoffice oder im Büro – können die neuen Monitore geneigt, gedreht und in der Höhe verstellt werden. Dank der Pivot-Funktion, die in allen Geräten bis auf das Flagschiff S6U integriert ist, lassen sich die Bildschirme zudem auch hochkant verwenden.

Preise der neuen Modelle

S6

32 Zoll LS32A600NWUXEN 419 Euro

27 Zoll LS27A600NWUXEN 369 Euro

24 Zoll LS24A600NWUXEN 279 Euro

S6U

34 Zoll LS34A650UXUXEN 679 Euro

32 Zoll LS32A600UUUXEN 469 Euro

27 Zoll LS27A600UUUXEN 399 Euro

24 Zoll LS24A600UCUXEN 309 Euro

S8

32 Zoll LS32A800NMUXEN 459 Euro

27 Zoll LS27A800NMUXEN 439 Euro

S8U

27 Zoll LS27A800UJUXEN 479 Euro

Bereits im Handel erhältlich sind die 32-Zoll-Versionen des S6 und S6U, die kleineren Versionen folgen gemeinsam mit dem S6U in 34″ im April. Die S8- und S8U-Modelle kommen schließlich ab Mitte Mai auf den Markt.