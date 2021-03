Die Abfahrtsanzeige am Züricher Hauptbahnhof zählt zu den besten Europas. Die Qualität (Auflösung, Installation und Wartung) der großformatigen LED ist „Best of Class“ in Europa. Auch wenn am Wiener Hauptbahnhof, in Oslo und auch an anderen Zentralbahnhöfen ähnlich großformatige LED installiert wurden, nirgends passt Content und Technologie so gut optisch zusammen wie in Zürich.

Doch auch die APG hat ihre digitalen Touchpoints aktualisiert. In der Vergangenheit zeichneten sich die digitalen CLPs am Bahnhofquerbahnsteig durch große Höhe und nur einseitige Digitalfläche aus. Die Rückseite der DooH-Screens wurden traditionell mit analogen CLPs bestückt. Nun leuchten die APG Screens beidseitige mit hochauflösenden und sonnenlichttauglichen Displays. Unser Foto entstand bei direktem Sonnenlicht auf die Screens.

Digital Signage Made in Switzerland kann Spitzenklasse sein. Wir freuen uns auf die zweite Aprilwoche in der wir mit dem Team 20+ Projekte und Interviews besuchen und besprechen werden.