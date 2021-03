Start-up nsign.tv, das als Spin-off von Netipbox Technologies entstanden ist, hat eine neue Version seiner Omnichannel-Kommunikationsplattform auf den Markt gebracht. Die Lösung erlaubt es Unternehmen, digitale Inhalte zu speichern, zu organisieren, zu programmieren und messbar zentral auf jedem Display ihres Netzwerks abzuspielen. Durch AI, Big Data und IoT kann sie zudem flexibel in jedes skalierbare Digitalisierungsprojekt integriert werden.

Die neue Version der Plattform wartet mit einem überarbeiteten Design und neuen Modulen auf, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen. So wurde etwa das Layout der Toolpanels optimiert und diese neu angeordnet für eine intuitivere Navigation. Zu den neuen Modulen zählt etwa „People Flows“. In dem Flow Management-Tool sind Funktionen wie Capacity Control, Multi Queue Manager und Single Line nativ in dieselbe Plattform integriert.

Die am meisten nachgefragte neue Funktion ist das „Automation Modul“, das intelligente Vorlagen, sogenannte APPLETS, beinhaltet. Damit lassen sich Inhalte dynamisch anhand bestimmter Parameter ändern, um Zeit und Produktionskosten zu sparen. Die Mikro-Anwendung ändert Inhalte automatisch auch von einer externen Quelle und/oder aktualisiert sie. Zum Einsatz kommt diese Technologie etwa bei nsign.tv-Kunden wie der Supermarktkette Bon Preu oder der viertgrößten Kinokette der Welt Cinépolis aus Mexico.

nsign.tv ist mit jedem Betriebssystem kompatibel und kann auf jeder Art von Gerät verwendet werden, sei es auf Displays, Videowalls, Smartphones, Tablets, Totems, Projektoren oder Laptops. Laut dem Start-up setzen bereits mehr als 150 Unternehmen in über 25 Ländern die Lösung zur digitalen Transformation ihrer physischen Räume ein, darunter Ikea, Nespresso, Coca-Cola, Unilever, Domino’s Pizza und Aldi.

„Das neue Design und die neuen Funktionen machen nsign.tv zur leistungsstärksten und einfach zu bedienenden Omnichannel-Plattform auf dem Markt. Branchen wie Einzelhandel, QSR, Unterhaltung, Gastgewerbe, Unternehmen, Gesundheitswesen, Banken oder Bildung verlassen sich auf unsere Plattform, um die digitale Kommunikation ihrer physischen Räume zu verwalten“, sagt CEO Toni Viñals.