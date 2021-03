Zum 120-jährigen Jubiläum von Milka wirbt die Schokomarke für ein freundliches und „zartes“ Miteinander. Eine limitierte Edition von Schokotafeln wird für diesen Zweck mit „tender words“ – zarten Worten – bedruckt. Auf jedem Schokostück steht dabei ein anderes nettes Wort oder befindet sich ein positiv stimmendes Emoji. Das Ziel dabei: Saures durch Süßes ersetzen, Grant in Zartheit umwandeln, statt einem Gegeneinander ein Füreinander schaffen. Zu sehen ist die Kampagne auf rund 800 Out of Home-Flächen von Epamedia in ganz Österreich.

Die kreativen Köpfe der verantwortlichen Agenturen Wavemaker und D&K Brand Activation haben sich aber nicht nur eine einfache Plakatkampagne einfallen lassen, sondern auch eine ganz besondere Aktion dazu erdacht: Auf ausgewählten Standorten in Wien wurden weiße Plakatwände neben den aktuellen Milka-Motiven mit negativen Aussagen, die allzu oft zu hören sind, besprüht. Diese Sprüche wurden jedoch nur für kurze Zeit so stehen gelassen – Bei einer Nacht-und-Nebel-Aktion überklebte Milka die Graffitis mit „zarten“ Worten. Auf diese Art wird der Fokus der Betrachter und Passanten umso stärker auf die positive Botschaft gelenkt.

„Zum Jubiläumsjahr steht Milka ganz im Zeichen der Zartheit: Ein zartes Miteinander, ein ganz besonders schönes Lebensgefühl, soll mit der aktuellen Kampagne vermittelt werden. Wir hoffen, dass viele Menschen dazu ermutigt werden, auf das Schöne und Positive im Leben zu schauen“, erläutert Nina Mahnik, Marketing Manager bei Mondelez Österreich, dem Nahrungsmittelkonzern, zu dem die Marke Milka gehört.