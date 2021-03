In Österreichs Wäldern wird nie mehr Holz geerntet, als mittelfristig wieder nachwächst. Welche positiven Effekte nachhaltige Waldbewirtschaftung und Holzverwendung für das Klima hat, kommunizert die ARGE proHolz Austria derzeit mit einer Infokampagne bei Außenwerber Epamedia.

Die aktuellen Motive sind österreichweit an rund 1.000 Plakatstellen und Posterlights in Landes- und Bezirkshauptstädten zu sehen. Die für die Gestaltung verantwortliche Marketingagentur Cayenne gestaltete die Plakate dabei in Form eines Tryptychons. Jeweils links und rechts Bilder einer zentralen Botschaft werden Bilder aus dem Wald bzw. fertige Holzprodukte und -materialien präsentiert.