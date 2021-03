Anfang Februar startete die Apalion AG mit smadooh das größte DooH-Netzwerk in Firsörsalons in der Schweiz. Einer der ersten namhaften Werbekunden über den sich das junge Unternehmen freut ist die Bank Cler. Um die neue Banking-App „Zack“ zu bewerben, nutzt die Bank die besonderen Standorte der kleinen Screens – am Spiegel gegenüber des Frisörstuhls – spielerisch kreativ für seine Werbebotschaft: Kontoeröffnung so schnell wie ein kurzer Haar-Trimm. „Die Kampagne ist der Beweis, das gut inszenierter kreativer Content auch auf kleinen Displays einen auffallenden Effekt mit Schmunzelfaktor erzeugen kann“, betont smadooh.

Neben der klassischen Werbekampagne steht bei der Bank und Frisörkette Gidor, in der sich die über 1.100 Screens des smadooh-Netzwerks finden, zudem eine vertiefte Kooperation auf dem Programm. Ab dem 2. Halbjahr 2021 werden in der Zack-App selektierte Angebote von Gidor beworben. Win-Win also für das Netzwerk, seinen Kooperationspartner und den Werbekunden, der dafür wohl etwas weniger für seine Kampagne zahlen durfte.