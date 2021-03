Die Take One Picture-Ausstellung ist eine Aktion der britischen National Gallery. Jedes Jahr wird Schulen, die sich am Projekt beteiligen, ein historisches Gemälde vorgegeben, dass deren Schüler kreativ wiedergeben sollen. Mal beziehen sich deren Werke auf bestimmte Elemente, mal auf den Kontext oder die Komposition. Die junge Kunst wird dann gesammelt und in der Sonderausstellung öffentlich gezeigt. Die letzte Veranstaltung musste allerdings nach den Anweisungen der Regierung nur wenigen Tagen nach ihrer Eröffnung auf dem Trafalgar Square geschlossen werden. Ocean Outdoor hilft mit seinen Außenwerbeflächen jetzt aus und bringt die Kunst via DooH zu den Menschen.

Thema war das Bild „Men of the Docks“ (1912) des amerikanischen Malers George Bellows. Das Original zeigt eine winterliche Flusslandschaft in New York mit Blick auf Lower Manhattan und eine Gruppe von Hafenarbeitern, die darauf warten, einen riesigen Ozeandampfer hinter sich zu entladen.

Auf den Bildern der Kinder findet sich eine breite Palette an Motiven, die vom Gemälde inspiriert sind: Stadtlandschaften und Wolkenkratzer, das Flussufer als Arbeitsort oder auch Pferde als Arbeitstiere. Der Reichtum an Kreativität der Schüler soll auch die Menschen auf den Straßen inspirieren und ihnen in diesen Zeiten Trost spenden.

Die Kampagne läuft bei Ocean Outdoor für die nächsten zwei Wochen auf mehr als 60 Screens in Aberdeen, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, London und Manchester.