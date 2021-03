ALDI SÜD, Zalando SE, Tirol Tourismus, Samsung Electronics, McDonald’s und viele mehr – Außenwerber WallDecaux macht in einem aktuellen Video eine kleine Weltreise zu seinen besten Out of Home Inszenierungen des vergangenen Jahres. Gerade in der Krise war Out of Home aussergewöhnlich kreativ.

