„Maske auf“ ist das Gebot der Gebot der Stunde. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hat sich zu einem Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft entwickelt. Auch Online-Modehändler Zalando will in diesen Zeiten ein Zeichen setzen. Unter dem Motto „Wearing is Caring” hat Zalando gemeinsam mit Außenwerber WallDecaux in Berlin Automaten die kostenlose Einwegmasken ausgeben an ausgewählten Berliner Haltestellen aufgestellt. Dazu wurden an bestehenden City-Lights die Poster-Scheiben ausgetauscht und durch Maskenspender ersetzt. Die Aktion läuft noch bis zum 21. Dezember.

Sollten Passanten ihren Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, erhalten sie an den fünf Standorten kurzfristig Ersatz. Durch einfaches Scannen eines QR-Codes und der anschließenden Online-Bestätigung wird die Einwegmaske ausgegeben. Die Automaten sind in den Haltestellen Agathe-Lasch-Platz, U-Bahnhof Nollendorfplatz, S-Bahnhof Hackescher Markt, Friedrich-List-Ufer und Invalidenpark integriert.

„Masken gehören jetzt zu unserem Alltag dazu – daran müssen wir uns alle gewöhnen. Gemeinsam mit Zalando freuen wir uns, dass wir mit dieser Aktion nochmal mehr Aufmerksamkeit für das Tragen eines Mundschutzes schaffen und die Fürsorge gegenüber Mitmenschen verstärkt in den Mittelpunkt rücken können”, erklärt Andreas Knorr, Marketing Director bei Wall. Die Idee ist dabei nicht neu: im September setzte Zalando das Projekt bereits mit dem österreichischen Außenwerber und JCDecaux-Tochterunternehmen Gewista in Wien um.

Wir finden: eine tolle Aktion. In einem Social Media-Posting bezeichnet WallDecaux die Lösung treffend als „Goodvertising“. Hier zeigen die Unternehmen, welche Mehrwerte Straßenmöbel kreativ kombiniert mit digitalen Anwendungen bieten können.