Seit der COVID-Krise ist er noch komplizierter geworden die Aufmerksamkeit der Zielgruppe online zu erreichen. Streaming kann jeder und die emotionale Bindung und das immersive Erlebnis fehlt komplett. Ein neues und aufmerksamkeitsstarkes Eventkonzept muss her.

H&M hat sich etwas getraut und die neue Kollektion mit Luxusdesignerin Simone Rocha mit einem Pop-up-Buch in limitierter Auflage präsentiert. Mehr als ein Dutzend bekannter Schauspieler, Tänzer, Models und Musiker, darunter Helena Bonham Carter und Kaia Gerber, wurden mit Hilfe von Augmented Reality (AR) zum Leben erweckt um die neue Kollektion vorzuführen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das digitale Erlebnis wird durch ein limitiertes Buch aktiviert, das in Zusammenarbeit mit der gefeierten britischen Malerin Faye Wei Wei entstanden ist, die auch die Hauptrolle in der Simone Rocha x H&M Kampagne spielt. Fünf aufwändige Gemälde von Wei Wei erscheinen im Buch und dienen als Pop-up-Hintergrund für eine Reihe von Schauspieler und Tänzer, die über QR-Codes auf der Seite zum Leben erweckt werden um die Simone Rocha x H&M-Kollektion in AR zu präsentieren.

Die Darsteller (jeder 10,5 cm groß) spiegeln das breite Spektrum an Personen wider, die Rochas Arbeit genießen. Es sind Helena Bonham Carter CBE, Barry Keoghan, Francesca Hayward, Kaia Gerber, Rowan Blanchard, Paloma Elsesser, Kelsey Lu, die Schwestern Laila und Nadia Gohar, Omari Douglas, Djenaba, Jess Maybury, Nancy Andersen, Lily Ashley und Hugo Hamlet von Voo Le Voo, William De Val Darby und Faye Wei Wei selbst, die vor ihren eigenen Gemälden in Miniatur zum Leben erwacht.

Der große Vorteil gegenüber einem Live-Streaming ist das es keine Performance-Probleme wie Stream-Abbrüche gibt. Dazu H&M Chefin Ann-Sofie Johansson: „Dieses ist eines der innovativsten Kollektions-Events, das wir hier bei H&M je geschaffen haben. Was für ein Nervenkitzel, an dem allerersten Pop-up-Buch-AR-Erlebnis für Mode zu arbeiten, und das mit einer so unglaublichen und breiten Palette von Talenten. Die Kollektion wird mit Hilfe von AR wirklich zum Leben erweckt, und es ist wunderbar zu sehen, wie so viele von Simones Leidenschaften und Inspirationen – von Kunst über Familie, Handwerk und Musik – in einem unglaublichen Projekt zusammenkommen. Es ist eine ganz neue Sichtweise auf eine Modeparty oder Runway-Show!“