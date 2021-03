Nach dem Motto „Back to live“ lädt die Habegger AG zu ihrem nächsten kostenlosen Webinar hybrid. Das dazu passende Thema des Events am Dienstag den 30. März sind „Hybride Events“. Unter einem strengen Sicherheitskonzept plant der AV-Spezialist, diesmal neben virtuellen Zuschauern auch physische Gäste im Studio im Kultur- und Kongresszentrum Trafo Baden zu begrüßen. Dazu bewogen haben das Unternehmen die angekündigten Lockerungen des Schweizer Bundesrates, die ab Ende März Events mit bis zu 300 Personen in Aussicht stellen.

Ob das Live-Event dann auch wirklich mit Publikum stattfinden kann ist allerdings noch ungewiss. Geplant sei jedenfalls hybrid, alternativ könne man ja dann schließlich immer noch alles komplett digital umsetzen, erklärt Jürg Schwarz, CEO Habegger AG: „Infolge der Pandemie fehlt vielen Veranstaltern die Planungssicherheit. Die hybride Eventform bietet hier eine gute Lösung. Selbstverständlich müssen wir damit rechnen, dass wir kein Live-Publikum empfangen können. Doch durch die hybride Planung können wir nichts verlieren, sondern nur gewinnen“. Das eigene Event sei damit das beste Beispiel für die Kunden des AV-Spezialisten.

Findet das Webinar Ende März tatsächlich vor Live-Publikum statt, werden vor Ort hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Temperaturmessung, ein Live-Tracking der Gäste mit Abstandsmessung und Apéro riche auf Distanz im Sitzen sind dabei nur einige der geplanten Maßnahmen. Sollte der Bundesrat Events befürworten, erwartet Schwarz noch weitere Auflagen: „Das kann von Schnelltests über Impfnachweise gehen. Wie wir damit umgehen müssen wir dann situativ prüfen.“ Den Entscheid, ob wie geplant auch ein physisches Publikum empfangen werden kann, erwartet der AV-Spezialist am 19. März.

Eines ist in jedem Fall für den Habegger CEO klar: „Auch wenn die Chance auf eine Live-Durchführung gering ist, wäre das Event mit Publikum ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen, die sich wieder live treffen und gemeinsam feiern möchten. Es wäre zwar erst ein Anfang in einem sehr eng abgesteckten Rahmen, aber immerhin ein möglicher Anfang.“ Die Anmeldung zur einstündigen Veranstaltung ist unter diesem Link möglich.

Das hybride Live-Events sicher funktionieren können zeigte die Lang AG bereits Anfang Februar mit ihren AV Innovation Days (AVID) in Lindlar, die auch invidis besuchte. Das Feedback war hier ebenfalls überwältigend positiv.