Mit der Aurora-Serie bietet Absen DooH-Integratoren eine neue High Brightness-Lösung für kreative Outdoor-Installationen. Die Aurora-Serie zeichnet sich durch laut Absen durch eine hohe Bildqualität mit knalligen lebendigen Farben und hohen Kontrasten bei gleichzeitig geringem Gewicht und Energieverbrauch aus. Die insgesamt sechs neuen Modelle in unterschiedlichen Pixel Pitches von 4,44 mm bis 16 mm erreichen dabei bis zu 10.000 Nits, um auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein gutes Bild zu liefern.

Die Aurora Displays sind rund 50% dünner und leichter als ihre Vorgänger. So wiegen die Panels, die in der Standard-Panelgröße 1280 mm x 960 mm sowie drei weiteren optionalen Größen verfügbar sind, nur etwa 25 kg pro Quadratmeter. Absen setzt dafür auf einen neuen Konstruktionsansatz, der zu einer Reduzierung von fast 25% aller Stahlmaterialien führte. Auch auf Nachhaltigkeit hat Absen bei der Entwicklung der Aurora-Serie geachtet. Die LED-Displays arbeiten lüfterlos, was den Stromverbrauch laut Hersteller im Vergleich zu den Vorgängermodellen um rund 40 % reduziert. Die Serie ist damit eine der energieeffizientesten im Portfolio des LED-Herstellers.