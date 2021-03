We Are Interact (WAI) bietet mit seiner Technologieplattform „EventsTag“ Unternehmen und Retailern die Möglichkeit, Digital Signage-Installationen mit modernem interaktivem Content zu füllen, etwa für Launch-Events oder auch als Store-Highlight. Kunden sind unter anderem bekannte Marken wie Nike, O2, British Airways oder Facebook. Künftig gehört das Unternehmen zu Inurface Media, einem in London ansässigen auf Smart-Retail spezialisierten AV-Integrator, der Hardware und Software von Displays über LED-Walls bis Audience Measurement via Gesichtserkennung anbietet. Durch die Übernahme kann Inurface in Zukunft neben der Technik auch gleich den Content für interaktive Retail-Experiences aus einer Hand liefern.

„Der Einzelhandelssektor verändert sich einigen Jahren und wird immer digitaler mit mehr Event-Charakter. Durch die COVID19-Krise wurde der Trend unweigerlich beschleunigt. Retailer sind gezwungen, in die E-Commerce-Welt einzutreten und gleichzeitig ihre Stores digitaler und interessanter im Sinne von interaktiver zu gestalten. Wer sich nicht an die moderne Welt anpasst, wird es schwer haben im neuen Normal“, sagt Josh Bunce, CEO und Gründer von Inurface. „Der Kauf von WAI spiegelt den Wunsch unser beider Unternehmen wider, das Einzelhandelsumfeld zu erneuern und Retailer auf ihrem Weg durch die Digitalisierung von Anfang bis Ende zu begleiten. Wir schaffen innovative Erlebnisse die Kunden begeistern und dazu ermutigen, wieder in die stationären Geschäfte zurückzukehren, wenn diese wiedereröffnet werden.“

Obwohl die Akquisition in erster Linie auf Lösungen für den Einzelhandelsmarkt fokussiert ist, wird We Are Interact auch weiterhin separat mit seinen Kunden an Großveranstaltungen und Attraktionen für Events zusammenarbeiten, sobald diese wieder möglich werden.