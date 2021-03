Demografie, Aufenthaltsdauer, Wartezeit oder Aufmerksamkeitsspanne – Diese wertvollen Informationen und noch mehr sammelt die neue AI Marketing-Analyseplattform Aquaji von Navori in der Cloud. Die Daten liefern Kameras mittels intelligenter Personenerkennung, ob im Store oder in der Nähe von DooH-Flächen. Lösungen wie Aquaji sind derzeit sehr gefragt, das bestätigt auch Florent Hédiard, Global Marketing Director bei Navori, im invidis Interview. „Wir haben seit dem Launch von Aquaji überwältigendes Feedback für die Plattform erhalten. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit müssen Retailer und DooH-Anbieter stark performen, um die Krise zu überstehen. Intelligente Analytics-Plattformen wie Aquaji können sie dabei smart unterstützen und liegen in beiden Branchen entsprechend gerade im Trend.“

In Zeiten, in denen weniger Kunden in den Geschäften beziehungsweise Personen vor den DooH-Screens unterwegs sind, müssten Unternehmen über sich hinauswachsen, betont Hédiard. „Wer jetzt erfolgreich sein will, muss proaktiv auf die Menschen eingehen und funktionierende Omnichannel-Strategien ausbauen.“ Im Retail gehe es dem Marketingchef zufolge etwa nicht nur darum, Kunden im Store sondern auch davor gezielt anzusprechen. Dazu wissen die Shop-Betreiber aber idealerweise exakt, was der Kunde will. Hier kommt Aquaji ins Spiel.

„Mit den erfassten Daten, die Aquaji verarbeitet können genaue Metriken zum Kundenverhalten erstellt werden. Anhand der Informationen können Händler dann ihr Geschäftsprinzip“, sagt Hédiard. Das ist an sich keine neue Idee, allerdings will Navori mit seiner Lösung eine deutlich höhere Genauigkeit als die Konkurrenz liefern. Die Erkennungsrate von Aquaji liegt laut Unternehmen bei 98% – bei herkömmlichen Computer-Vision-Lösungen nur bei etwa 60%.

Wissen, was bei Kunden ankommt

Wer weiß, wie lange Kunden bleiben, welche Zielgruppen sich wo sich im Store aufhalten und wie sie mit Produkten, Werbung und Digital Signage interagieren, findet schnell mögliche Baustellen. Gerade letzterer Punkt kommt zudem auch den Werbetreibenden zu Gute. „Anhand der Daten kann man etwa erkennen, ob Displays eventuell nur schlecht platziert sind, oder ob vielleicht die Kampagne selbst einfach nicht bei einer bestimmten Gruppe oder allgemein ankommt“, so Hédiard.

Die Lösung ist dabei komplett GDPR-konform, bestätigt Hédiard auf Nachfrage von invidis: „Aquaji bietet mehr als 50 individuell konfigurierbare Kriterien, welche Daten wie erfasst und ausgewertet werden. So kann die Plattform an verschiedenste länderspezifische Regelungen zum Datenschutz angepasst werden, auch individuell für jeden Standort bei globalen Rollouts.“

Die Analyseplattform ist nativ mit dem CMS von Navori kompatibel, dass in Kombination mit Computer-Vision etwa auch Access-Control Funktionen bietet. „Indem wir unseren Partnern und Kunden die Möglichkeit geben, Aquaji mit unserer bestehenden QL Digital Signage-Software zu kombinieren, können sie von einer vollständig integrierten Lösung profitieren, die ihre Geschäftsleistung verbessert und das Kundenerlebnis steigert“, so Hédiard.

Eine Lösung für Branchenpioniere

Das Navori CMS hält aber nicht nur Digital Signage in Geschäften am Laufen, sondern versorgt auch einige große DooH-Netzwerke mit Content. Allerdings nutzen derzeit laut Unternehmen nur knapp 20% aller CMS-Anwender die Software für DooH. Mit Aquaji könnte sich das ändern, prophezeit Hédiard: „Die erwähnten Funktionen unserer neuen Plattform sind natürlich auch für DooH-Kampagnen interessant. Auch in dieser Branche ist Computer-Vision-Technologie gerade stark am Kommen.“

Navori erwartet nicht, dass Aquaji in den nächsten sechs Monaten direkt den Markt übernehmen wird, ist aber zuversichtlich, dass sich die Plattform etablieren wird, denn: Dem Trend folgend schießen gerade auch viele ähnliche Plattformen aus dem Boden, die die Vorteile von Analytics und Daten sowie die Computer-Vision-Technologie im breiten Markt bekannter machen. Dann will Navori mit dem USP von Aquaji, der hohen Genauigkeit, der GDPR-konformität sowie der einfachen Skalierbarkeit, die Kunden abholen. „Branchenpioniere und visionäre Manager können diese Technologien nutzen, um die Herausforderungen des neuen physischen Geschäftsparadigmas zu meistern“, schließt Hédiard.