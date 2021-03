Am kommenden Dienstag den 9. März findet das nächste RISE Spotlight zum Thema „Smart Buildings: The Way Forward“ statt. Globale Fachexperten, Technologieunternehmer und Start-ups diskutieren in der zweistündigen Veranstaltung, wie die Pandemie Arbeitsumfelder nachhaltig verändert hat und was für digital Lösungen auf dem Vormarsch sind. Seit dem Ausbruch von COVID-19 müssen viele neue Faktoren in der Gestaltung von Arbeitsplätzen bedacht werden, sei um der Sicherheit der Gesundheit willen, aber auch um der neuen digitalen Collaboration-Trends wegen.

Zu den Speakern des nächsten RISE Spotlight zählen unter anderem Chris Nouveau, Digital Adviros bei Microsoft, Lee Butz, CEO und Gründerin von District Technologies oder Angelica Krystle Donati, Head of Business Development der Donati S.p.A. and CEO der Donati Immobiliare Group. Weitere Infos zu den Speakern und der Anmeldung zum Event finden sich hier.