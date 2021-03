Die Signale aus dem Markt waren eindeutig – Nachdem viele namhafte Aussteller in den letzten Tagen auch öffentlich mitgeteilt haben, nicht an der ISE in Barcelona teilnehmen zu wollen, wurde die große Show in der Hauptstadt Kataloniens jetzt in kleinere Events aufgeteilt. Das Vertrauen, bereits Anfang Juni an einer Großmesse teilzunehmen, ist weder bei Ausstellern noch deren Mitarbeitern und Endkunden ausreichend vorhanden. Trotz umfangreicher Hygienekonzepte von Seiten der ISE und Fira Barcelona sowie dem großen Bedürfnis der Aussteller, wieder Kunden und Branchenvertretern live zu treffen, ist der Zeitpunkt für eine internationale Messe offensichtlich noch nicht der Richtige.

„Wir haben diese Entscheidung nach ausführlichen Gesprächen mit unseren Ausstellern in den letzten Monaten und vor allem in den letzten 10 Tagen getroffen. Die ganze Zeit über gab es eine klare Nachfrage nach einer viertägigen ISE-Messe in Barcelona im Juni. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Pandemie und dem internationalen Reiseverkehr bleiben jedoch bestehen, so dass wir die ISE 2021 nicht in ihrem traditionellen Format durchführen können“, so ISE Geschäftsführer Mike Blackman.

Die Branche trifft sich – aber lokal

Anstelle der viertägigen ISE in Barcelona folgt nun mit ISE Live & Online eine kleiner angelegte vierteilige Event-Serie in Barcelona, München, Amsterdam und London. Dazu Mike Blackman: „Unsere Aussteller haben deutlich gemacht, dass es den Wunsch gibt, die Branche zusammenzubringen – aber auf lokaler Ebene. Als Antwort darauf fokussieren wir uns auf die europäischen Schlüsselmärkte der AV-Branche und geben dem Fachpublikum lokal die Möglichkeit, potenzielle Lieferanten oder bestehende Kunden zu treffen und sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen.“

Die Planung für die ISE Live & Online Events sieht wie folgt aus:

1.-2. Juni – Barcelona (Fira Barcelona)

8.-9. Juni – München (MAC Forum am Flughafen München)

15.-16. Juni – Amsterdam (RAI Messegelände)

23.-24. Juni – London (Battersea)

Im Februar 2022 findet dann schließlich die nächste reguläre ISE in Barcelona statt. Davor präsentieren invidis und ISE die DSS Europe 2021 in der letzten Septemberwoche im Hilton am Flughafen München. Die invidis Jahrbuch-Präsentation mit allen Marktdaten ist für Anfang Juli geplant.