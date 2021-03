PPDS (ehemals Philips Professional Display Solutions) wird nicht an der ISE 2021 teilnehmen. Das gab der Displayhersteller heute in einer knappen Mitteilung bekannt. Stattdessen wird das Unternehmen an seiner eigenen Reihe an virtuellen Veranstaltungen – den „PPDS Next“-Events – festhalten.

Folgend das offizielle Statement von Chris Colpaert, General Manager PPDS:

„Das Feedback, das wir nach unserer ersten und sehr erfolgreichen virtuellen PPDS Next in der vergangenen Woche erhalten haben, hat uns zweifelsohne bewiesen, dass in diesen besonderen Zeiten lokalisierte, hybride Veranstaltungen die deutlich beliebtere Art von Events sind – bei unseren Kunden, Partnern und Kollegen. Die ISE ist eine wichtige Veranstaltung für uns und wir freuen uns normalerweise jedes Jahr darauf, unsere gesamte Community am Stand begrüßen zu dürfen. Daher sind wir sehr enttäuscht, bestätigen zu müssen, dass wir für 2021 keinen Stand haben werden, um unsere professionellen Philips Displays zu präsentieren.“

PPDS ist der exklusive Anbieter von professionellen TV-, interaktiven, Digital Signage- und LED-Lösungen von Philips, die in einer Vielzahl von Märkten und Branchen zum Einsatz kommen. Anfang des Monats kündigte PPDS bereits an, seine Teilnahme an der ISE 2021 vom Willen seiner Mitarbeiter und Kunden abhängig zu machen. Das Feedback des ersten PPDS Next, das am 3. und 4. März stattfand, scheint der Tropfen auf dem heißen Stein gewesen zu sein. Weitere der Events sind im Sommer, Herbst und Winter geplant.

Neben PPDS sagten bereits Samsung und zuletzt Sharp/NEC sowie Tripleplay ihren Messeauftritt ab. Über weitere prominente Veränderungen halten wir die invidis-Leser selbstverständlich auf dem Laufenden.