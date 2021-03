In einer öffentlichen Erklärung haben Sharp/NEC und Tripleplay gemeinsam ihren Rückzug von der ISE 2021 bekanntgegeben, die vom 1. bis 4. Juni in Barcelona stattfinden soll. Bernd Eberhardt, Präsident und CEO von Sharp/NEC Europe, schreibt:

„Seit Jahren ist die Integrated Systems Europe (ISE) ein jährliches Highlight für unsere Mitarbeiter hier bei Sharp/NEC und darüber hinaus die wichtigste globale AV-Veranstaltung des Jahres. Die Messe ist eine hervorragende Gelegenheit, unsere Display-Spezialisten aus der ganzen Welt zu versammeln und uns persönlich mit bestehenden und potenziellen Endkunden, Integratoren und Channel-Partnern sowie Branchenexperten zu treffen. Aber wie viele Live-Events steht auch die ISE in diesem Jahr vor der Herausforderung, angesichts des ungewissen Verlaufs der COVID-19 Pandemie so ein komplexes Event für alle sicher zu planen. Die ISE will ihr Debüt in Barcelona Anfang Juni 2021 durchführen, aber wir haben uns nach vielen Diskussionen dazu entschieden, dass wir dieses Jahr nicht an der Messe teilnehmen können.“

Statt seinem Auftritt auf der ISE will der Displayhersteller virtuelle und lokale Events anbieten, um sein Portfolio und seine Produktneuheiten im kleinen Kreis zu präsentieren. Weitere Infos dazu will Sharp/NEC in den nächsten Tagen bekannt geben. Natürlich bleibt das Unternehmen der ISE treu. So heißt es weiter:

„Das ISE-Team hat eine echte Erfolgsgeschichte aufgebaut. Die Veranstaltung hat jedes Jahr an Größe und Qualität zugenommen, wofür das Team enorme Anerkennung verdient. Wir haben die harte Arbeit und die Entschlossenheit von Mike Blackman und seinem hervorragenden ISE-Team immer geschätzt. Die ISE ist der ‚place to be‘ für die AV-Industrie und DIE Gelegenheit, sich über die neuesten Innovationen und Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Für den Moment freuen wir uns allerdings darauf, alle auf der ISE im Jahr 2022 zu sehen. Wir wissen, dass Sharp/NEC dann dabei sein wird.“

Anfang des Monats hatte Veranstalter Integrated Systems Events nochmals den Termin der Live-Messe bestätigt und ergänzende regionale Events sowie ein umfassendes digitale Angebot rund um die ISE 2021 angekündigt. Im selben Zug wurde den Unternehmen auch freigestellt, aufgrund der herrschenden Bedenken kostenlos von ihrer Teilnahme an der weltgrößten ProAV- und Digital Signage-Messe zurückzutreten. Aussteller LG Electronics etwa hatte bereits im Vorfeld wie schon 2020 seine Messeteilnahme abgesagt. Über weitere prominente Veränderungen halten wir die invidis-Leser in den nächsten Tagen selbstverständlich auf dem Laufenden.