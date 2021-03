Der Chimi Eyewear Flagship-Store in Stockholm ist auffällig unauffällig: Die Showfläche hält sich schlicht in Weiß und Grau, Dekoration oder farbige Akzente sucht man vergebens. Das soll wohl modern wirken (wem es gefällt) und die auffälligen Design-Sonnenbrillen hervorheben, die auf den wenigen Tischen und Sockeln präsentiert werden. Um der Customer-Experience dennoch einen gewissen Kick zu geben – oder vielleicht weil digitale Installationen eben auch modern sind – entschied sich Chimi nun für ein Upgrade.

In enger Zusammenarbeit mit dem Interior Design-Team der Marke und Samsung Electronics Nordics installierte Ubiq drei LED-Walls hinter Bögen im Geschäft. Die sollen in Zukunft der perfekte Ausgangspunkt für lebendige Kreativität und die durchaus bunten visuellen Kampagnen des Trendlabels im Store sein – ein wenig Farbe muss wohl doch sein. Bei so einem ‚modernen‘ Store-Design ist immerhin schnell aufgeräumt und durchgewischt.