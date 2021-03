Out of Home Dampfendes Riesenposter für McCafé

Am Kurfürstendamm in Berlin wirbt seit einigen Tagen McCafé mit zwei großen Tassen für Kaffeegenuss, die nicht nur auf dem Foto dampfen. Dank einer speziellen Perforierung der Plakatfläche und Nebelmaschinen hinter dem Riesenposter hüllt die Installation die Umgebung in quasi echten Kaffeedampf. Hinter der faszinierenden Installation steckt Kreativagentur Scholz & Friends.

Die Agentur informierte Feuerwehr und Polizei vorab über die ‚Nebelaktion‘, falls Passanten wegen des Rauchs beunruhigt sind. Ein beeindruckendes immersives Visual für heißen Kaffee mit Tiefenwirkung – und das ganz ohne 3D-Display oder Projection-Mapping.