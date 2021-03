BrightSign nimmt Adobe als Neuzugang in seine wachsende Liste an nativ unterstützten Content Management Systemen (CMS) auf. Der Begriff passt dabei nicht mehr ganz, denn die web-basierte Lösung AEM Screens hat sich im letzten Jahr vom reinen CMS immer mehr zur Digital Experience Plattform (DXP) entwickelt. Mit AEM Screens lassen sich natürlich kanalübergreifend digitale Inhalte für Digital Signage-Screens erstellen, planen und ausspielen.

Die wahre Stärke liegt allerdings in der Verknüpfung mit anderen Adobe-Lösungen wie Analytics oder der Creative Cloud. Bisher konnte sich die Plattform allerdings noch nicht gegen die großen Namen am Markt behaupten. Mit der neuen Partnerschaft mit dem Mediaplayer-Marktführer soll sich das ändern. Adobe erhält mit der nativen Unterstützung Zugang zum großen Kundenstamm von BrightSign



„Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Adobe sehr und dieser jüngste Meilenstein spricht für unser gegenseitiges Engagement, unseren Kunden die besten Digital Signage-Funktionen zu bieten“, sagt Jeff Hastings, CEO von BrightSign. „Durch die vollständige Interoperabilität und Unterstützung sowohl im Adobe- als auch im BrightSign-Ökosystem erhalten Benutzer eine erstklassige Lösung, mit der praktisch jede Digital Signage-Anwendung ausgeführt werden kann.“

„Es ist eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen“, ergänzt Shelby Britton, Gruppenmanager für Produktmarketing und den Adobe Experience Manager bei Adobe. „Die Hardware von BrightSign wird in der gesamten Branche häufig verwendet, um Digital Signage-Erlebnisse in einer Vielzahl von Anwendungsfällen zu ermöglichen. Und künftig haben all diese Kunden Zugang zu einigen der derzeit praktischsten und robustesten Digital Signage-Tools.“