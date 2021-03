„Was zeichnet einen guten Chef aus? Vertrauen, Fairness, Inspiration, Empathie, Authentizität, Führungsqualitäten… All das und noch viel mehr hast du, lieber Robert, uns in den letzten 12 Jahren auf deine ruhige und humorvolle Art entgegengebracht. Dafür bedanken wir uns vielmals.“ – Mit diesen Worten verabschiedet sich planus media von Robert Scheer, der in den Ruhestand geht. Der Out-of-Home Experte war seit 2009 geschäftsführender Gesellschafter der Kölner Agentur.

Das Team wollte Scheer nicht ohne einen angemessenen Ausstand gehen lassen und kreierte kurzerhand ein DooH-Plakat für ihren Chef – eine tolle Aktion.