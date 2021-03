Roadtrip nach Barcelona – CEO Peter Mathia und Director Rental Michael Hoffstadt von der Lang AG organisieren eine Motorrad-Tour zur anstehenden ISE 2021 in Spanien. Vom Sitz ihres Arbeitgebers in Lindlar aus soll es am 25. Mai losgehen, um rechtzeitig zur ISE vom 1. bis 4. Juni in Barcelona anzukommen. Die genaue Route der einwöchigen Tour geben die beiden am 10.3. auf LinkedIn bekannt, wo sie auch zum mitfahren aufgerufen haben. Bei Interesse einfach bei den beiden melden. Eine tolle Aktion, der wir auch hier auf invidis Raum geben wollen.

