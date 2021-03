Die Serviceplan Group hat ihren vielfach ausgezeichneten Executive Creative Director Michael Wilk zum Global Head of Art ernannt. In der neu geschaffenen Position soll Wilk künftig vom House of Communication in Hamburg aus über alle 24 Standorte der Agenturgruppe hinweg ein gleichbleibend hohes kreatives Niveau sicherstellen. Unterstützt wird er dabei von einem „Virtual Design Board“, das sich aus Kreativen unterschiedlicher Standorte der Agenturgruppe zusammensetzt.

„Die Ansprüche weltweit steigen – gleichzeitig werden Timings oft straffer und die Budgets nicht größer. Umso wichtiger ist es, an jeder Stellschraube die besten Experten zu haben“ sagt Serviceplan CCO Alex Schill. „Michael hat das beste Auge in der Agenturgruppe. Wir können ihn zwar nicht klonen, aber wir können sein bemerkenswertes Talent nutzen, um das visuelle Handwerk in jedem House of Communication zu fördern“, ergänzt Worldwide ECD Jason Romeyko.

Wilk ist seit 2014 als Global Executive Creative Director im gruppenübergreifenden Creative Board tätig. Im Laufe seiner Karriere wurden seine Arbeiten mehrfach national wie international ausgezeichnet – unter anderem beim ADC Germany, ADC Europe, LIA, D&AD, Eurobest sowie bei den Cannes Lions, der OneShow oder beim New York Festival. Zu seinen herausragendsten Auszeichnungen zählt der Grand LIA für das „Le Beck’s“-Design. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Miami Ad School ist er seit kurzem Mitglied in der „Art Direction“-Jury der renommierten D&AD Awards.

„Mein Fokus liegt darauf, durch die Kombination von Erfahrung, Kompetenz und Liebe zum Detail eine ästhetische Wirkung zu erzielen“, kommentiert Wilk seine neue Position. „Diese Werte in die internationale Präsenz der Serviceplan Group einzubringen, ist eine fantastische Chance und Gelegenheit, zu der ich nicht nein sagen konnte. Denn: Es ging, geht und wird immer darum gehen, inspirierende Geschichten zu kreieren und Begehrlichkeiten zu wecken. Man sagt ‚Ein gutes Bild sagt mehr als 1000 Worte‘ Das stimmt nicht ganz. Manchmal sagt es einfach alles.“