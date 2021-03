Auf 1.500qm verschmelzen im neuen Adidas Flagshipstore in der Dubai Mall digitale und analoge Elemente zu einer hochmodernen Shopping-Experience. Im innovativen Store finden sich über 60 digitale Touchpoints. Highlights stellen dabei die LED-Decke sowie eine digitale Schuhwand. Hinzu kommen verschiedene mobile Retail-Technologien, über die Kunden mit dem Store weiter interagieren können. Über die Adidas App können beispielsweise Produkte gescannt und dann mit der „Bring it to Me“-Funktion in der richtigen Größe angefordert werden. Ein Mitarbeiter bringt das Produkt dann direkt zum Standort des Kunden im Store.

In den Umkleidekabinen finden sich interaktive Spiegel, über die der Kunde ebenfalls mit RFID und Touch interagieren kann. Hält er etwa einKleidungsstück an den Spiegel, kann er sich weitere Farben, Größen oder zum Outfit passende Stücke anzeigen lassen – und ebenfalls direkt in die Umkleide oder sogar nach Hause bestellen.

Im „MakerLab“ können Kunden ihre Adidas Produkte mit Hilfe von Aufnähern, Lasergravuren, Druckern und Stickereien individuell gestalten. Zudem werden im neuen Flagship einige exklusive Produkte angeboten, die nur hier zu finden sind.

Nachhaltigkeit muss sein

Im gesamten Store wurde Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, indem eine breite Palette nachhaltiger und verantwortungsbewusster Materialien verwendet wurde, darunter recycelte Kunststoffe und Textilien. Als bislang nachhaltigste Adidas-Filiale in der Region ist das Geschäft zudem Gold LEED-zertifiziert. Das international anerkannte Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Gebäude garantiert, dass das Projekt auf höchstem Nachhaltigkeitsniveau entworfen und umgesetzt wurde.

Das Thema Nachhaltigkeit greift der Flagship auch umfassend in seiner Experience auf und informiert an vielen der digitalen Touchpoints über seine grünen Produkthighlights und wie Kunden gutes für die Umwelt tun können.

Die Eröffnung des Stores feierte Adidas übrigens mit einer ‚großen‘ Lichtshow auf der größten LED-Wall der Welt am Burj Khalifa: