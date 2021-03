Die XXXLutz Möbelhäuser modernisieren ihre digitale Kundenkommunikation mit neuer Digital Signage-Software vom Kölner Entwickler Dimedis. Das Unternehmen setzt in den Möbelhäusern der Marken XXXLutz, Möbelix und Mömax künftig auf kompas und führt so alle bisherigen Produktkonfiguratoren und Digital Signage-Systeme sowie neue Displays zusammen. Das Konzept und die Umsetzung liefert der Spezialist für Instore-Kommunikation Radio P.O.S. aus Kiel, der auch die neue Digital Signage integriert.

XXXLutz nutzt als einer der ersten Kunden kompas Tizen. Die Software verwendet das vorhandene Betriebssystem der von Radio P.O.S installierten Samsung-Display, sodass keine weiteren Mini-PCs für das Ausspielen des Contents nötig sind. Das mindert die Hardwareinvestitionen und reduziert den Wartungsaufwand. Über 60 Standorten mit jeweils bis zu 100 Touchpoints wurden bereits modernisiert. Der weitere Rollout auf alle der 320 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern ist ebenfalls in Planung.

In den Möbelhäusern kommen unter anderem interaktive Service-Terminals zum Einsatz. An den interaktiven Konfiguratoren können Kunden ihre Küchen, Sofas, Boxspringbetten, Teppiche, Laminate, Bilder, Elektrogeräte und Matratzen individuell zusammenstellen. Weitere Displays und Videowalls finden sich etwa im Kassenbereich, an der Warenausgabe, in den Berater-Stationen, an den Rolltreppen und Aufzügen oder in den Kinderkinos. Vor den Eingängen sind zudem meist Outdoor-Stelen platziert. Die Inhalte über alle digitalen Touchpoints hinweg reichen von aktuellen Nachrichten, Aktionen und Gewinnspielen oder dem Speiseplan der Restaurants und Veranstaltungshinweisen bis zu klassischen Produktvideos.