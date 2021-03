Samstagmorgen 8:30h mitten in der Pandemie – wahrlich nicht die beste Zeit für eine Digital Signage Site Inspection. Doch der gegenwärtig stark ausgedünnte Flugplan bringt ein paar Stunden Aufenthalt am Flughafen Zürich auf der Durchreise. Also raus aus dem Terminal und rein in The Circle. Nach fünf Jahren Bauzeit sind direkt gegenüber des Terminals zwei Hotels mit einem Kongresszentrum, zahlreiche Shops und Restaurants, Hauptsitze für internationale Firmen sowie medizinische Dienstleistungen entstanden. Architektonisch ist die Immobilie eine Augenweide aber die Entwicklung des Einzelhandel pandemiebedingt noch ausbaufähig.

Herausragende Architektur trifft auf Premium Digital Signage

Zur Zeit sind nur einige wenige Ladenlokale vermietet, aber mit Ankermieter Jemoli konnte der Flughafen Zürichs Premium-Einkaufsadresse Nummer 1 gewinnen. Das Züricher Luxuskaufhaus, der Uhrenhersteller Omega sowie ein italienischer Feinkosthändler, ein Showroom für exklusive Schweizer Möbel (USM, Vitra) und ein Elektrofahrrad-Showroom für Elektro-Velos Made in Switzerland. Weitere Händler planen die Eröffnung in den kommenden Monaten u.a. die AMAG mit The Square. Der größte Automobilhändler der Schweiz plant einen Mobility Showroom für Produkte der Volkswagen-Gruppe mit Eventcharakter.

Aus Digital Signage Sicht ist der Omega Showroom mit weithin sichtbarer LED zu erwähnen, die edel-anmutenden Wayguiding Stelen aus dem Hause Westiform sowie die hochauflösende LED zwischen Terminal und Circle. Uns gefällt wie LED-Lichtkunstwerke mit den Fassaden der einzelnen Baukörper harmonieren. Die bronzeschimmernde Fassaden von Jemoli sind klasse genauso die LED-Tunnelinstallation zwischen Terminal und Circle.