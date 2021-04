Virtuelle LED-Studios sind eine aufstrebende Technologie, die in den letzten Jahren für professionelle Filmaufnahmen sowohl auf dem chinesischen als auch auf dem internationalen Markt in den Fokus gerückt sind. Dank neuester LED-Display-Technologie und einem virtuellen Kamerasystem samt Echtzeit-Rendering lassens ich in den digitalem Räumen außergewöhnliche fast reale Welten schaffen. Eines der prominentesten Beispiele, wo die Technologie zum Einsatz kommt, ist die Disney Serie „The Mandalorian“, die 2019 startete und inzwischen auf ihre dritte Staffel zugeht.

In Asien hat jetzt Absen das seiner Aussage nach „größte virtuelle 8K-Ultra-HD-Studio des Landes“ eingerichtet. Die Information, wo genau sich die 700qm große Installation befindet, bleibt der chinesische LED-Hersteller uns zwar schuldig, liefert dafür aber beeindruckendes Videomaterial vom Aufbau und den ersten Testläufen im Studio:

Die hochauflösende gebogene LED-Wall im Studio ist sechs Meter hoch, erstreckt sich auch über die Decke und verfügt über einen Durchmesser von 24 Metern bei einem 270-Grad-Winkel. Gerade die Verbindung der Panels an der Wand mit der Decke soll zunächst für einige Schwierigkeiten gesorgt haben. Mit dem fertigen riesigen Panorama-LED-Display ist dafür jetz eine Film- und Fernsehproduktion in Echtzeit nach dem Motto „what you see is what you get“ möglich.

Einer der Vorteile der LEDs ist nämlich, dass die Arbeit in der Post-Production deutlich sinkt. Wer schonmal mit Photoshop eine Person aus einem Bild ausschneiden wollte kennt das Problem: jedes einzelne Haar zu erwischen kann ziemlich zeitaufwändig sein. Solche Schritte entfallen, wenn das richtige Bild bereits im Hintergrund ist. Zudem entstehen echte Reflektionen und auch die Schauspieler selbst können besser mit ihrer Umgebung interagieren, anstatt nur vor einer grünen Fläche in die Luft zu zeigen. Szenenwechsel erfolgen mit wenigen Klicks und ein Berg kann auch Mitten im Dreh nochmal geradegezogen oder verschoben werden.

Weitere Eindrücke aus dem Studio finden sich auch in der offiziellen Case-Study auf der Absen Webseite.