Die neue Digital Signage Plattform basierend auf Philips D-Line-Displays von PPDS ermöglicht dem führende US-Convenience-Store Kwik Trip das In-Store-Marketing und die Kommunikation an allen 700 Standorten neu zu beleben. Die zusätzlichen Werbekostenzuschüsse sowie gesteuerte Umsatzsteigerungen sowie Kosteneinsparungen durch Prozessverbesserungen summieren sich auf rund 2 Millionen USD.

An 700 Standorten im Mittleren Westen der USA wurden 1.000 Philips Android Digital Signage-Displays installiert. Der Einzelhändler, der jede Woche mehr als 8 Millionen Kunden bedient betreibt Convenience Stores entlang der Autobahnen der US-Bundesstaaten Wisconsin, Minnesota und Iowa. Die Umrüstung der Filialen begann bereits vor der Pandemie und wurde nun mit der letzten Installation in der Stadt La Crosse in Wisconsin abgeschlossen.

Die Flagship-Filiale in La Crosse verfügt nun über 11 Philips D-Line Displays mit Bildschirmgrößen zwischen 43“ und 55“. Für eine maximale Sichtbarkeit wurden die Displays strategisch in den Gängen platziert um kontinuierlich im Sichtfeld der Kunden zu sein.

Die Digital Signage Lösung ersetzt gedruckte Menüboards und Poster die häufig ausgewechselt werden mussten. Kwik Trip ist nun in der Lage, seine Kunden auf eine moderne Art und Weise anzusprechen und durch schnelle und einfache Aktualisierungen auf dem neuesten Stand zu halten. Durch die Präsentation der warmen Speisen zu bestimmten Tageszeiten sind diese Displays in der Lage, die Kundenbedürfnisse besser zu erfüllen. Als CMS kommt die Lösung von Digital Touch Systems zum Einsatz die natürlich die zentrale Verwaltung aller Digital Signage Content von der Kwik Trip Zentrale ermöglicht. Kwik Trip verzichtet auf externe Mediaplayer und nutzt dafür die integrierte SoC-Funktion der Philips Displays.

Kwik Trip konnte dank animierter Food-Fotos einen deutlichen Anstieg der Verkäufe von warmen Speisen verzeichnen. Diese Visualisierung hilft den Kunden zu sehen, wie das Essen unter der Verpackung aussieht. Der Einsatz von Digital Signage hat Kwik Trip auch die Flexibilität gegeben, neue Produkte und Botschaften in allen Filialen schnell zu testen, um neue Einnahmequellen zu erschließen.

Mark Meisner, Direktor für Marketing und Werbung bei Kwik Trip: „Die Entscheidung für PPDS fiel aufgrund der System-on-Chip-Funktionalität, die zu erheblichen Kosteneinsparungen gegenüber anderen Systemen führte. Außerdem hat uns die großartige (dreijährige) Garantie geholfen, uns bei der Investition sicher zu fühlen.“