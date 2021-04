Touchscreenhersteller Clevertouch stellt mit „ClevertouchLive“ stellt eine neue Lösung für zentrale Steuerung sämtlicher seiner interaktiven Digital-Signage-Displays vor. Die Cloud-basierte Software lässt sich nahtlos in das gesamte Lösungsportfolio des Unternehmens – bestehend aus Display-Lösungen für Digital Signage, Raumbuchung und interaktive Zusammenarbeit – integrieren. Alle Geräte können so über ein einziges Cloud-Konto verbunden und verwaltet werden. Die Benutzeroberfläche der Content Management Plattform (CMP) passt sich dabei jeweils dem Funktionsumfang der angeschlossenen Geräte an und erlaubt beispielsweise personalisierbare Dashboards zu erstellen.

Zu den Features von ClevertouchLive zählen unter anderem:

Drag & Drop Content-Editor

Vorlagen-Editor

Tools für die Design-Erstellung

Instant Messaging

Alerts & Notfall-Messaging

Tools für die Nachrichten-Planung

Inspiriert von den pandemischen Herausforderungen der letzten zwölf Monate hat Clevertouch zusätzlich eine Reihe von Non-Touch-Funktionen in das CMP integriert. Dazu zählen:

Interaktive QR-Code-Anzeige

Trigger-Funktion zum Auslösen von Mitteilungen über persönliche Mobilgeräten

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ClevertouchLive einen Game-Changer auf den Markt gebracht haben“, erklärt CEO Mark Starkey. „Diese Single-Sign-On-Plattform ist die erste, mit der sich alle unsere interaktiven und Digital-Signage-Bildschirme sowie unsere Software-Lösungen verbinden lassen“, so Starkey weiter. Als ganzheitliche Lösung soll die Plattform entsprechend auch branchenübergreifend für nahezu alle Industriezweige geeignet sein.