Global, der das größte DooH-Netzwerk in Großbritannien betreibt, bietet jetzt auch die digitalen Werbeflächen der Londoner U-Bahn und der britischen National Rail in seinem Programmatic-Inventar an. Mit den neuen DooH-Flächen erreicht der Außenwerber nach eigenen Angaben nun 95 Millionen Menschen pro Woche in ganz UK. „Zum allerersten Mal erhalten Werbetreibende programmatischen Zugang zu diesen hochattraktiven Umfeldern, was eine große Chance für Marken darstellt, die wertvolle Zielgruppen im ganzen Land erreichen wollen“, sagt Oliver Deane, Director of Commercial Outdoor bei Global.

Das Unternehmen hat auch erst kürzlich seine Partnerschaft mit BroadSign erweitert und bespielt all seine Displays künftig mit dem Content Management System der Kanadier.