Auch im bekanntesten und in einige Metriken größten Einkaufszentrum der Welt – der Dubai Mall – befinden sich in Bankfilialen nicht in den teuersten Lagen. Während die Automaten verteilt in der ganzen Mall zu finden sind, haben die großen Geschäftsbanken im Untergeschoß in direkter Nachbarschaft zueinander ihre Heimat gefunden.

Auffallend ist der großflächige Einsatz von LED – oft vom Boden bis zur Decke dominieren digitale Flächen die Filialen der große Banken. Interessant wie jede Bankengruppe auf ein individuelles Digital Signage Konzept setzt und die Wirkung sich stark unterscheidet.

First Abu Dhabi Bank (FAB)

Die größte LED-Fläche bietet die FAB-Bank die neben drei quadratischen LED-Flächen die gesamte Fassade mit LED bespielt. Großformatige Videos zu aktuellen Kampagnen und Unternehmensslogans „Create to Grow Stronger“ werden auf den LED-Flächen rund um oberhalb der Eingänge abgespielt

Dubai Islamic Bank

Dubai Islamic Bank kommuniziert recht klassisch – links und rechts neben dem Eingang informieren hoch-aufgelöste LED Installationen im klassischen 9:16 Format über die aktuellen Angebote und Verhaltenshinweise innerhalb der Bankfiliale

Emirates NBD

Unser Favorite ist die LED Installation der Emirates NBD. Der großflächige Self-Service Bereich wird von einer LED dominiert. Der Content umfasst Imagekampagnen als auch Live Service Informationen zu den einzelnen Terminals. Die Installation ist sehr auffällig und schon von weitem sichtbar. Unser geheimer Favorit.

Mashreq Bank