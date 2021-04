Barco, Analog Way, AV Stumpfl – Mit einem umfangreichen Upgrade seines Videotechnik-Vermietparks will Bildkraft aus Freital bald wieder für digitale Wow-Momente bei Messen und Events sorgen. Zu den Neuerwerbungen zählen dabei ein Pulse 4K Multi-Layer-Videomischer von Analog Way, der PDS-4K SDI Switcher von Barco, der professionelle Medienserver PIXERA one QUAD des Herstellers AV Stumpfl sowie EB-L1495U Laserprojektoren von Epson.

„Mit dem Pulse 4K und dem PDS-4K haben wir jetzt die jeweils neueste Generation zweier 4K-Seamless-Switcher für Live-Szenarien im Verleih“, so Bildkraft-Inhaber Jörg Heinze. „Einige Techniker haben im Bereich Videomapping traditionelle Präferenzen für entweder Analog Way oder Barco. Diesen können wir mit der Auswahl gerecht werden.“

Weit mehr als Video switchen kann der Pixera One. Mit dem kompakten Medienserver gibt Bildkraft kreativen Videotechnikern ein mächtiges Werkzeug für Echtzeitvideobearbeitung und -compositing an die Hand. Damit ist beispielweise Live-Rendering von Multiscreen-Projektionen aus unkomprimiertem 4K-Videostreams in 60 Herz möglich. Das Modell Quad speist dabei bis zu vier unabhängige Video-Ausgänge in 4K60.

Mit dem Epson EB-L1495U erweitert Bildkraft sein Projektorensortiment um ein kompakteres Modell für Szenarien mit einem Lichtbedarf von bis zu 9.000 Lumen. Wie die bereits im Bildkraft-Verleih etablierten Epson-Projektoren EB-L1755U mit 15.000 Lumen ist auch der kleinere Bruder ein professioneller und lichtstarker Beamer mit intensiven Farben. Zusätzlich beinhaltet der EB-L1495U ein integriertes Kamera-Kalibrierungssystem sowie umfangreiche Geometrie- und Blending- Einstellmöglichkeiten für Mehrfachprojektionen.

Jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, dass die Event-Branche bald wieder voll anlaufen kann. Einen prominenten großen Versuch startet ja etwa die IFA 2021 im September in Berlin.