Vorbereitungen laufen IFA 2021 will zurück zum Live-Event

Die IFA, einer der weltweit bedeutendsten Branchentreffpunkte für Consumer und Home Electronics, bereitet sich mit großen Schritten auf die Rückkehr in die Ausstellungshallen des Berliner Messegeländes vor. Vergangenes Jahr noch als Special Edition zum Großteil digital, soll die Messe 2021 wieder ein Präsenz-Event sein. Man werde im September 2021 bereit sein, die Innovationen für die zu erwartende Post-Corona Zeit live zu präsentieren, heißt es vom Veranstalter.

„Die weltweiten Impfanstrengungen gewinnen enorm an Fahrt – das gibt uns die Zuversicht, dass wir unsere internationalen Gäste vom 3. bis 7. September zur IFA 2021 in Berlin begrüßen können“, sagt Jens Heithecker, IFA-Executive Director und Executive Vice President der Messe Berlin. „Uns ist natürlich bewusst, dass wir wahrscheinlich keine neuen Rekorde aufstellen werden. Aber der Trend ist klar: Die IFA Berlin steht vor einem großen Comeback, um der gesamten Branche erneut Impulse zu verleihen.“

Die letzte reguläre IFA 2019 besuchten 238.700 Teilnehmer, 1.930 Industriepartner und 5.360 Journalisten aus mehr als 130 Ländern und Regionen. Die letztjährige IFA 2020 Special Edition, die stark beschränkt an drei Tagen physisch stattfand und durch eine virtuelle Komponente erweitert wurde, verfolgten immerhin 145.900 Besucher vor Ort wie online. Hinzu kamen 1.570 teilnehmende Aussteller und 10.750 Medienvertreter.

Die Industrie will live gehen

Die Stimmen von Seiten der Industrie, wieder live aufzutreten zu wollen, sind enorm, betont der CEO der Messe Berlin Martin Ecknig. In einer Mitteilung zum aktuellen Stand der Vorbereitungen schreibt die IFA: „Mit dem erfolgreichen Voranschreiten der internationalen Impfkampagnen steigt die Zuversicht der Industrie, ihre neuen Produkte und Services den Medien sowie dem Handel live und vollumfassend präsentieren zu können. Ausdruck dieses Optimismus sind Ausstellungssegmente, die bereits zu mehr als 80% optioniert sind.“

Für die Organisatoren hat die Sicherheit der Teilnehmer natürlich oberste Priorität. Die IFA 2021 wird entsprechend unter Berücksichtigung allumfassender Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen geplant. Das Konzept wird dabei in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden in Deutschland kontinuierlich aktualisiert und an die dann im September aktuell geltenden Vorschriften und Rahmenbedingungen angepasst.

Wir sind gespannt, wie sich die IFA 2021 letztendlich aufstellen wird und sind auf jeden Fall dabei, um über die Digital Signage-relevanten Innovationen der Messe zu berichten – ob digital aus dem Office oder von vor Ort.