Rund 8.000 Birken, Buchen und Eichen will Achtung! im schleswig-holsteinischen Braak bei Hamburg pflanzen. Es soll „ein Mischwald entstehen, wie er Europa vor langer Zeit geprägt hat“, so das erklärte Ziel des Projekts „Achtung! Forst“ der Agenturgruppe. Die rund 3 Hektar große Fläche, die bislang intensiv landwirtschaftlich genutzt wurde, ist aber erst der Anfang. Nach und nach sollen weitere Flächen hinzukommen, die dann ebenfalls aufgeforstet werden. Dafür macht Achtung! in Zukunft 10% seines jährlichen Unternehmensgewinns locker.

Mit der Aufforstung will die Agentur einen Beitrag zum Umwelt- und insbesondere dem Klimaschutz leisten, der über Standardmaßnahmen hinausgeht. COO Thorsten Beckmann ist für das Programm verantwortlich: „Wir ergreifen in Sachen Nachhaltigkeit natürlich auch Standardmaßnahmen. Aber wir hatten das Gefühl, wir sollten darüber hinaus mehr tun. In den kommenden Jahren werden wir nach und nach die Achtung! Forstfläche vergrößern.“

Das Projekt bekommt dabei auch prominente Unterstützung: Die Förster von Wohllebens Waldakademie begleiten und beraten die Agentur bei dem Projekt. Warum der Forst so wichtig ist, erläutert Achtung! auch nochmal in einem interessanten Interview mit einem der Förster der Waldakademie, das hier gelesen werden kann.