Seit September 2020 ist der digitale Sales-Experte Mario Neumann bei der Goldbach Germany tätig, jetzt übernimmt er als Unit Director die Leitung des Bereichs Advanced TV am Unterföhringer Standort. In der neu geschaffenen Position berichtet er direkt an die Geschäftsführer Robert Stahl und Frank Möbius. Seine zentralen Aufgaben sind der Ausbau des Inventars und die Etablierung der jungen Mediengattung im Werbemarkt.

Robert Stahl dazu: „Wir freuen uns, dass wir Mario mit seiner langjährigen Expertise für diese Position gewinnen konnten. Advanced TV ist aktuell ein schnell wachsender Markt, geprägt von vielfältigen technischen Entwicklungen und Neuerungen. Marios Knowhow wird uns dabei helfen, den Markt auszubauen und weiter zu wachsen“.

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der digitalen Medienbranche bringt Mario Neumann umfassendes Wissen für seine Rolle als Unit Director bei Goldbach Germany mit. Gestartet ist er 1998 bei der GFMO.OMD in Hamburg. 2001 wechselte er auf Vermarkterseite in den Verkauf bei Microsoft MSN. Es folgten Aufgaben und Leitungsfunktionen bei Tomorrow Focus, Interactive Media CCSP und United Internet Media, wo er den Bereich Advertising Products & Cooperation Business verantwortete. Zuletzt war er bei der EXARING AG im Bereich B2B-Vermarktung für die (Weiter-) Entwicklung und den strategischen Ausbau der Werbeumfelder, der Ad Operations und Connected-TV-Produktion verantwortlich.