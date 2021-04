Goldbach hat bereits zum vierten Mal seine Advanced-TV-Studie (ehemals Smart-TV-Studie) im DACH-Raum durchgeführt. Die aktuellen Ergebnisse belegen: die Akzeptanz für Online-Werbung im smarten TV Programm hat zugenommen. Nutzer verwenden laut Studie durchschnittlich 2,5 kostenpflichtige und 3 kostenfreie Apps. Dafür werden monatlich zwischen 10 und 29 Euro ausgegeben. Zwei Drittel der Nutzerschaft von kostenpflichtigen Apps würden dabei Werbung akzeptieren, wenn im Gegenzug die Inhalte kostenlos wären.

Rund 42% der Nutzenden nehmen die Werbung im Connected-TV-Umfeld aktiv wahr. Insbesondere unter 50-Jährige und männliche Nutzer weisen laut Goldbach eine höhere Werbe-Awareness auf. Etwa die Hälfte der 30- bis 49-Jährigen finden Werbung vollkommen in Ordnung, 44% der 30- bis 69-Jährigen empfinden diese sogar als hilfreich.

Besonders interessant: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der mit dem Internet verbundenen Zweitgeräte im Haushalt um +43% gestiegen – Pandemie sei Dank. Rund 70% der befragten 16- bis 49-Jährigen nutzen die zusätzlichen Funktionen auch aktiv, die Hälfte von ihnen sogar regelmäßig. Auch die durchschnittliche Nutzungsdauer ist gegenüber dem Vorjahr um 30 Minuten auf 2,5 Stunden gestiegen.

Michael Baum, Direktor DACH bei Goldbach, zu den Studienergebnissen: „Smart TVs sind weiter auf Erfolgskurs. Die Nutzung steigt weiter an und die neue Generation der TV-Geräte lassen die Eintrittsbarrieren in das erweiterte Fernseherlebnis praktisch verschwinden. In keiner anderen Sparte der Bewegtbildmedien wird es in den kommenden Jahren mehr neue VoD-Angebote geben. Wer profitiert sind die Nutzer, die noch individueller und spezialisierter TV-Inhalte konsumieren können sowie Werbekunden, die diese Entwicklung ebenfalls für sich zu nutzen wissen.“