Ocean Outdoor führt in Großbritannien und den Niederlanden ein neues Flächennutzungskonzept ein, das die Schaffung von innerstädtischen Naturräumen und Insektenhotels an und in seinen städtischen Out of Home Werbestandorten vorsieht.

In Großbritannien arbeitet Ocean mit den lokalen Wildlife Trusts zusammen und hat mehr als 30 bestehende Werbestandorte in sieben Städten identifiziert, darunter Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Manchester, Southampton, London und Cardiff mit Parzellen, die renaturiert werden können.

Ocean Scotland bepflanzt den ersten der innerstädtischen Naturräume mit bestäubenden Einjahrespflanzen, Stauden und integiert ein Insektenhotel in den Mast des DooH-Billboards in der Mitte von Glasgow.

In den Niederlanden führt Ocean Outdoor Netherlands Bienen- und Schmetterlingshotels ein, die in den Standfuß bestehender großformatiger Billboards integriert werden. Die Wiesen im direkten Umfeld der Werbeträger werden mit Wildblumen beflanzt die als Nahrung für Bienen und Schmetterlinge dienen.

Neben der Schaffung neuer innerstädtischer natürlicher Lebensräume für einheimische Insektenarten will Ocean Outdoor auch mit lokalen Schulen kooperieren die mit Schülern die Renaturierungsprojekte begleiten.

Richard Malton, Chief Marketing Officer von Ocean Outdoor: “Dies ist der Beginn eines ehrgeizigen Plans zur Renaturierung unserer Grundstücke. Naturbelassene Korridore sind unglaublich wichtig für das Ökosystem und unserer Städte. Wir wollen, dass unsere Out-of-Home Standorte natürliche Flächen für die Flora und Fauna in unseren Städten werden.

Alan Wright, Kampagnenmanager des Wildlife Trust für Lancashire, Manchester und Nord-Merseyside, sagte: „Jeder einzelne der Ocean Nature Havens wird eine Rolle bei der Schaffung von Nature Recovery Networks spielen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir im ganzen Land und darüber hinaus Netzwerke zur Wiederherstellung der Natur schaffen. Wildtiere können nicht in kleinen, unverbundenen Enklaven überleben, es ist lebenswichtig, dass wir Korridore haben, die diese Gebiete miteinander verbinden, damit Pflanzen und Lebewesen sich bewegen und gedeihen können.