Dubai Metro bleibt ein Phänomen – die einzige U-Bahn im Mittleren Osten ist rappelvoll doch keiner den man fragt nutzt sie angeblich. Ähnlich ist es mit den Miet-Scootern, die praktischerweise über die ganze Stadt verteilt in vielen Stadtteilen aus dem Stadtbild von Dubai nicht wegzudenken sind. Insbesondere für die „letzte Meile“ werden die Scooter häufig genutzt.

Um nicht im Chaos zu versinken – Paris kann davon einiges Geschichten erzählen aber auch Chinas Großstädte mit Haufen an Leihfahrrädern – setzt Dubai auf feste Anbieterspezifische Parkzonen. In Reihe und Glied warten die Scooter dann auf die nächste Anmietung.

Keine schlechte Idee auch für Europa – jedenfalls an verkehrsreichen Plätzen in der Innenstadt. Vielleicht sogar in Verbindung mit OoH, so wie es die Fahrrad Leih- und Ladestationen es heute schon vorgeben.