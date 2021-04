Mit der Absage der traditionellen Vor-Ort Messe ISE in Barcelona im Juni – eine Roadshow im Juni ist als Ersatz in Planung – wird die DSS Europe 2021 am 29-30. September am Flughafen München das wohl erste große Digital Signage Live Event der letzten 18 Monate. Die DSS Europe ist seit Jahren ein Joint Venture von invidis und ISE. Wie schon seit 15 Jahren wird die DSS Europe ein Zwei-Tages Event mit vielen internationalen Speakern und dem besten (Biergarten-)Networking das die Branche in diesem Sommer zu bieten hat. Der Verkauf der Ausstellungs- und Sponsorenpakete beginnt in den kommenden Tagen.

Da dieses Jahr die DSS erst Ende September stattfindet haben wir uns entschlossen, das invidis Jahrbuch 2021 bereits im Juli im Rahmen eines Online-Events zu veröffentlichen. Die Teilnahme an der Datenerhebung ist noch möglich, auch natürlich die Buchung von Anzeigen und Unternehmensdarstellungen.

Wir freuen uns auf einen großen gemeinsamen Digital Signage Sommer 2021.

P.S. Bis dahin liefert invidis täglich Digital Signage News und invidisXworld die passenden Bewegtbilder aus aller Welt.