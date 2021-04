Viele halten den Besuch einer Messe wie der ISE für sehr anstrengend. Mangels ISE-Messe suchte invidis ein Alternativprogramm: unsere Dreharbeiten zu invidisXworld fordern alles. Ein Dutzend Schweizer Digital Signage Experten trafen wir gestern in unserem „Studio“ in größten Kino der Schweiz Arena Cinema in Zürich für sehr interessante Hintergrundgespräche und Diskussionen. Im Anschluss musste auch noch ein 120 Minuten Live-Programm RISE Spotlight präsentiert werden.

Heute Morgen nach einem frühen Lauf durch Bern – wir sind gestern bereits weitergereist – haben wir wieder Kraft getankt für weitere Stunden Produktion. Wir freuen uns auf viele weitere Schweizer Geschichten und Gesichter.

Ein Tag in Bildern:

