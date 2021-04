Die kleine Schweiz zeigte sich ganz groß beim Thema Digital Signage: Das zur Zeit wohl beste digitale Ausstellungskonzept entdeckten wir bei Lindt Home of Chocolate (absolut sehenswert), die Bankfiliale der Zukunft von Credit Suisse zeigt, wie ein Transaktionsraum zum Marktplatz wird, die SBB bringt Mobile Apps auf den Bahnsteig und die Swisscom-Filialen werden zum Wohnzimmer.

Viel Zeit verbrachten wir im größten Kinocenter der Schweiz – dem Arena Cinema in Zürich Sihl City. Hier bauten wir unser Studio auf und interviewten das Who-is-Who der eidgenössischen Digital Signage-Branche. Aber auch aktuelle Technik-Trends in der digitalen Kinobranche standen auf der Agenda von invidisXworld in Hintergrundgesprächen mit den Kinolegenden Edi Stückli und Andi Bohli.

AI und Analytics sind die großen Themen, nicht nur in Digital Signage-Projekten, sondern auch bei DooH. Xovis aus Bern ist weltweit bekannt für 3D-Zählsensoren Made in Switzerland während das Start-up Advertima den Digital Signage-Markt mit einer selbstentwickelten AI-Computer Vision-Lösung aufmischt. Auch der westfranzösische Digital Signage-Softwareanbieter Navori setzt mit der selbstentwickelten Aquaji Analytics Plattform auf Insight-Generierung im Handel. In Gesprächen mit Integratoren wie JLS, Screenfood und Westiform lernten wir viel über Digital Signage-Projekte zwischen St.Gallen, Genf, Basel und Lugano.

Allein die Produktion auf dem Jungfraujoch musste kurzfristig ausfallen, aber wir schauten uns im Intermodal-Terminal am Fuß von Eiger, Mönch und Jungfrau um und lernten viel über Live-Daten und Digital Signage.

Über fünfzig Stunden Videomaterial werden jetzt in der Post-Produktion verarbeitet. Die beiden invidisXworld Folgen Switzerland erscheinen Mitte Mai. Wir freuen uns und Merci Suisse.

