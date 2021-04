Elon Musk ist bekannt für seine Innovationen und der Mentalität, es einfach mal zu machen. So entsteht zur Zeit vor den Toren Berlins auch die erste Teslafabrik in Europa, ohne das die Genehmigungsverfahren abgeschlossen sind. In Las Vegas baute Musk in den vergangenen 18 Monaten ein Tunnelsystem unterhalb des weitläufigen Messezentrums. Die Vision ist, mehrere Tausend Fahrgäste pro Stunde mit autonom-fahrenden Teslas unter der Messe und später auch bis zum Flughafen der Spielermetropole durch den Tunnel zu transportieren. Es wäre keine Elon Musk Vision wenn das ganze zukünftig nicht auch in rasender Geschwindigkeit (mit bis zu 250km/h) erfolgen sollte. Bis dahin ist es noch ein weiter weg, aber die Teststrecke unter der Messe Las Vegas ist fertig und mit auch die drei Bahnhöfe.

Messegäste erreichen den unterirdischen Bahnhof mit Rolltreppen und tauchen in eine bonbonfarbige (hey, es ist Las Vegas) Welt ab. An dem Wänden bewerben großformatige Samsung LED Flächen die neusten Shows am Strip und stehen sicherlich auch für Ausstellerbuchungen zur Verfügung.

Das ganze System sollte zur CES im Januar in Betrieb gehen die aber pandemiebedingt ausfiel. Nun ist die Premiere für den Sommer geplant – erstmal mit 11 Tesla und maximal 50km/h. Aber der Anfang ist gemacht und Elon Musk hat mal wieder bewiesen das er mit viel Geld und Tatendrang Visionen realisieren kann. Von einem Massenverkehrsmittel ist das Tunnel Tesla Transportsystem allerdings noch weit entfernt.