Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, kurz Helaba, ist eine staatliche Geschäftsbank mit Ausrichtung auf das Großkundengeschäft. Seit dem Sommer 2020 wird das 27.000 Quadratmeter große Büro- und Verwaltungsgebäudes Helaba Campus am Offenbacher Kaiserlei als neuer Verwaltungsstandort des Konzerns genutzt. Integrator Amptown System Company (ASC) hat den Campus dazu mit moderner Medientechnik ausgerüstet. Die jeweils optimalen Ausstattungsvarianten erarbeitete ASC dabei im Vorfeld unter Zuhilfenahme eines funktionsfähigen Musterkonferenzraumes.

So wurden drei Schulungsräume von den ASC Spezialisten der Niederlassung Frankfurt mit elektrisch höhenverstellbaren Medienstelen von Holzmedia und 75″ Legamaster Touchdisplays ausgestattet. Auch 25 Besprechungsräume wurden modernisiert. Zum Einsatz kommen hier Holzmedia Stelen, davon drei in der Größe XL für 98″ Samsung Displays. Zwei der Räume nutzen 75″ Samsung Displays, ein weiterer Raum ein 65 Zöller.

Die restlichen Räume wurden mit 75″ Legamaster Touchdisplays ausgestattet. In jeder Stele ist ein kompaktes All-In-One-Audiosystem von Fohhn integriert. Zwei der Räume sind mit einem zusätzlichen Polycom Videokonferenzsystem ausgestattet. Inhalte können an allen neuen Displays entweder über eine Atlona Sende-Empfangsstrecke oder via Miracast übertragen werden.

Im großen Konferenzraum wurde zudem ein lichtstarker und hochauflösender Panasonic PT-MZ770 Projektor und eine Rahmenbildwand von Atrium installiert. Ein kleines Rack beherbergt eine Bose DSP für die an die Wand montierten Bose Lautsprecher. In dem Rack ist ebenfalls eine Atlona Übertragungsstrecke eingebaut sowie ein zusätzliches Tastenfeld, das als Redundanz zur Umschaltung der Quellen bzw. zur Einstellung der Lautstärke genutzt werden kann. Außerdem kann ein mobiles Rollkart, das mit einem Videokonferenzsystem ausgestattet ist, mit in den Raum integriert und genutzt werden.

Die Bedienung der Räume ist einfach: das Einstecken eines HDMI Kabels in das installierte Tischanschlussfeld startet die Anlage automatisch. Wird das Kabel abgezogen und eine Stunde keine neue Verbindung aufgebaut, schaltet sich das Display automatisch aus. Jeder Raum verfügt zur Einspeisung des Signals über Bachmann Coni Tischanschlussfelder samt 230V und USB Charging, um den Laptop etc. zu laden.

Jeder Besprechungsraum wurde des Weiteren mit einem, der Konferenzbereich im 7.OG sogar mit zwei Evoko Liso Türschildern mit 8 Zoll kapazitivem Touchpanel für die Anzeige der Raumbuchung ausgestattet. Im Empfangsbereich des 7.OG ist ein großes Anzeigedisplay von Evoko montiert, das eine Übersicht über die Verfügbarkeit aller Räume über ein Farbkodierungssystem gibt.