Ein österreichweit breit gestreuter Out of Home-Mediamix von Gewista informiert derzeit über den Wechsel der Merkur-Märkte in die Billa-Familie. Neben Rolling Boards, analogen und digitalen City Lights sowie Plakaten hat sich der Außenwerber gemeinsam mit den Agenturen BBDO und Mindshare auch eine kreative Sonderwerbeform einfallen lassen. Da die Märkte unter dem Dach der gemeinsamen deutschen Konzernmutter Rewe quasi „vermählt“ werden, gehen auch die Plakate den Bund der Ehe ein.

Die Inszenierung besteht aus zwei 24 Bogen-Plakaten, die in einem Abstand von circa zwei Metern nebeneinander platziert sind. Während links der Bräutigam abgebildet ist, übertitelt mit dem Schriftzug Billa, zeigt das rechte Motiv die Braut als Billa Plus, vormals Merkur. Die Plakate sind verbunden in Form von sich haltenden Händen. Zu sehen ist das Kampagnen-Highlight an neun Standorten in Wien, Graz und Salzburg.

„Für den neuen Markenauftritt von BILLA Plus haben wir das Beste aus OoH sprichwörtlich vereint und daraus ein einzigartiges Kampagnenspektakel entwickelt. Mit dieser innovativen Sonderwerbeform-Aktion in 3-D konnten wir einen neuen Maßstab setzen“, so Ursula Arnold, CEO Mindshare. Gewista CSO Andrea Groh ergänzt: „Die Plakat-Sonderwerbeform mit einer 3D Formatsprengung zeigt eindrucksvoll, dass das klassische Plakat als Reichweitenmedium vielfältige und besonders kreative Umsetzungen ermöglicht, die beim Rezipienten nachhaltig in Erinnerung bleiben.“