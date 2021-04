Out of Home ADC Kampagne nagelt den Pudding an die Wand

Man braucht schon viel Kreativität, einen Pudding an die Wand zu nageln. Der Art Directors Club (ADC) setzt noch einen oben drauf und steckt sogar Menschen in einen Pudding. Mit einer crossmedialen Kampagne über Out of Home und Snapchat bewirbt er das virtuelle ADC Festival 2021, das vom 4. – 7. Mai 2021 stattfinden wird.

Die OoH-Kampagne spielt WallDecaux auf City-Light-Postern in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Dresden, Köln und Düsseldorf aus. Neben dem Pudding mit Nagel findet sich auf den Motiven ein Aktivierungs-Code. Wer diesen abfotografiert schaltet die „ADC-Lens“ bei Snapchat frei. Mit der Smartphone-Kamera kann man sich damit selbst in einen Pudding verwandeln oder auch Freunde in einen überdimensionalen Pudding packen.

Die Lens funktioniert mit der neuen 3D-Body-Tracking Technologie von Snapchat und ermöglicht auch digitales Storytelling. Verantwortlich für die witzige Kreation zeichnen Überground und die Hamburger „ADC Rookie-Agentur des Jahres 2019” headraft, die auch die technische Umsetzung übernommen haben.

Ein Fest für Kreative

Auf dem Festival, das live auf YouTube übertragen wird, zeigt der ADC spannende Panels und Live Talks mit Mitgliedern, Top-Kreativen aus Design, Digital, Kunst, Werbung, Wirtschaft und Wissenschaft sowie weiteren hochkarätigen Gästen.

Zu den insgesamt 15 Speakern des ADC-Festivals zählen etwa Auma Obama (Koryphäe, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht und Halbbruder des US-Ex-Präsidenten), Swati Bhattacharya (die erste weibliche Kreativchefin Indiens), der Künstler Tom Van der Borght, Deichkind-Performer Björn Beneditz, Steve Vranakis (Executive Creative Director, Google), Björn Ståhl (Kreativchef INGO Stockholm) und Caitlin Ryan (EMEA Regional Director bei Facebooks Creative Shop).

Weitere Infos zum Festival und dem Programm finden sich unter diesem Link.