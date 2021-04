Ausstellung trotz Pandemie: Ströer hat in Hamburg 75 seiner Kultursäulen für eine besondere Fotoausstellung zur Verfügung gestellt. Die Motive zeigen die Fotografen selbst inmitten der derzeit geschlossenen Kulturszene der Hansestadt und greifen damit gleich zwei Krisenthemen auf.

Out of Home Litfaßsäulen als Ausstellungsfläche

Museen, Galerien und viele andere Kulturorte sind nach wie vor geschlossen. Dass die Kultur quasi still steht und Events ausbleiben ist nicht nur für die Betreiber schlimm, sondern auch für Fotografen, die diese besonderen Momente normalerweise festhalten und damit ihr Geld verdienen. Mit der Fotoausstellung „Wir geben Hamburg Perspektive“ reagieren jetzt 18 Fotografen des Berufsverbands FreeLens kreativ auf die Situation – und schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.

Für die Motive haben sich die Fotografen an ihren Hamburger Herzensorten der Kunst und Kultur selbst inszeniert und geben mit diesen Motiven in mehrerer Hinsicht ‚Perspektive‘. Einerseits auf die geschlossene Szene, andererseits auf die eigene Profession. Zu sehen sind die kreativen Fotos derzeit auf 75 Litfaßsäulen von Außenwerber Ströer in Hamburg. Ganz nach dem Motto: wenn die Menschen nicht zur Kultur/Kunst können, kommt die eben einfach zu den Menschen auf die Straße.