Der frühere Gundlach Seen Media und MNS Media Network Solution Manager Frank Beyer bleibt der Digital Signage Branche erhalten. Als Geschäftsführender Gesellschafter bei der MEKMedia Digital Signage Tochter Smart Signage soll Frank Beyer das Geschäft mit Displays, LED und Software am Point of Sale ausbauen.

MEKMedia zeichnet sich unter anderem verantwortlich für den Digital Signage Automotive Rollout der Seat Performance Tochter Cupra.